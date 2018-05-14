Ставрополь, 14 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Взятку в три миллиона рублей вымогал оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Как сообщила пресс-служба краевого СУ СКР 14 мая, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в декабре 2017 года сотрудник полиции проводил оперативно-розыскные мероприятия в Изобильненском филиале ГУП СК «Крайтеплоэнерго» — в рамках установления обстоятельств хищения. Полицейский пообещал прекратить проведение проверки — в случае, если получит от директора филиала взятку в три миллиона рублей. 28 февраля подозреваемый получил первую часть взятки в сумме 1,5 миллиона рублей, и при получении денег был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также осмотрены и признаны вещественным доказательством изъятые денежные средства, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавим, что в начале апреля стало известно о вымогательстве взятки двумя сотрудниками полиции в Андроповском районе — у местного жителя. Коррупционеров вычислила служба безопасности ГУ МВД. В феврале этого года суд вынес приговор в отношении начальника отдела следственной части ГУ МВД по СКФО: за вымогательство взятки в 1,1 миллиона рублей он был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей.