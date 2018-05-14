Берлин, 14 мая, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Россия все активнее прибегает «гибридным угрозам», таким как пропаганда и дезинформация, заявил 14 мая первый заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

С таким заявлением он выступил в Берлине в преддверии очередной встречи Совета Россия — НАТО. По его словам, Москва прибегает к подобным инструментам для «компенсации своей относительной военной слабости».

«НАТО не хочет холодной войны с Россией», — отметил фон Лорингхофен.

«Он стремится к конструктивным отношениям с Россией, однако альянс не может оставить без ответа различные гибридные атаки Москвы против демократий в других странах», — добавил он.

Напомним, ранее в МИД РФ подчеркнули, что не исключают проведение в скором времени еще одной встречи Совета Россия — НАТО. Тем не менее североатлантический альянс, со своей стороны, выступает с противоречивыми заявлениями.

Так, если генсек НАТО Йенс Столтенберг и говорит «о желании продолжать диалог о необходимости деэскалации, о важности предотвращения опасных инцидентов военного характера», то в практической деятельности блок действует «ровно наоборот»: в частности, принимается очередной пакет ограничительных мер в отношении наших дипломатов в Брюсселе.