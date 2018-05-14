Москва, 14 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В России за выходные дни (11−13 мая) зафиксировано три крупных природных пожара — Еврейской АО и Марий Эл, сообщили в Минприроды РФ

Цитата из х/ф «Граница. Таежный роман». Реж. Александр Митта. 2001. Россия Хор пионеров исполняет песню «Лесные пожары»

По данным на 14 мая, лесные пожары в заповеднике «Бастак» (Еврейская АО) на площади 240 га и нацпарке «Марий Чодра» (Республика Марий Эл) на площади 11 га ликвидированы.

В заповеднике «Бастак» площадь, пройденная огнем, составляет 11 га, в том числе 2 га — лесная. В тушении пожара принимали участие 15 человек и две единицы техники.

Также обнаружен и локализован лесной пожар на площади 0,1 га в заповеднике «Жигулевский» (Самарская область). На тушении пожара были задействованы 19 человек и пять единиц спецтехники.

По данным Минприроды РФ, всего в 2018 году с начала пожароопасного сезона зафиксировано 54 природных пожара.

Пожары произошли на территории девяти заповедников и 13 национальных парков федерального значения. Площадь, пройденная огнем, составляет 56,5 тыс. га, в том числе лесная — 14,7 тыс. га.

Читайте подробнее: МЧС России берёт под особый контроль дачные участки и сёла

Как сообщало, по данным МЧС, с начала пожароопасного сезона пресечено более 11 тысяч неконтролируемых палов сухой растительности.

За нарушения к административной ответственности привлечены 88 органов местного самоуправления, свыше 400 должностных лиц, а также более 3 тыс. граждан.

А также: Почему Забайкалью не удаётся справиться с лесными пожарами