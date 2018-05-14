Более 50 лесных пожаров зафиксировано в России с начала сезона
Москва, 14 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В России за выходные дни (11−13 мая) зафиксировано три крупных природных пожара — Еврейской АО и Марий Эл, сообщили в Минприроды РФ
По данным на 14 мая, лесные пожары в заповеднике «Бастак» (Еврейская АО) на площади 240 га и нацпарке «Марий Чодра» (Республика Марий Эл) на площади 11 га ликвидированы.
В заповеднике «Бастак» площадь, пройденная огнем, составляет 11 га, в том числе 2 га — лесная. В тушении пожара принимали участие 15 человек и две единицы техники.
Также обнаружен и локализован лесной пожар на площади 0,1 га в заповеднике «Жигулевский» (Самарская область). На тушении пожара были задействованы 19 человек и пять единиц спецтехники.
По данным Минприроды РФ, всего в 2018 году с начала пожароопасного сезона зафиксировано 54 природных пожара.
Пожары произошли на территории девяти заповедников и 13 национальных парков федерального значения. Площадь, пройденная огнем, составляет 56,5 тыс. га, в том числе лесная — 14,7 тыс. га.
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Как сообщало, по данным МЧС, с начала пожароопасного сезона пресечено более 11 тысяч неконтролируемых палов сухой растительности.
За нарушения к административной ответственности привлечены 88 органов местного самоуправления, свыше 400 должностных лиц, а также более 3 тыс. граждан.
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