Москва, 14 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Конституционном суде (КС) РФ не владеют информацией о возможном уходе Валерия Зорькина с поста председателя, об этом 14 мая сообщили РИА «Новости» в пресс-службе судебного органа.

Kremlin.ru Валерий Зорькин

«Мы такой информацией не располагаем, слухи не комментируем», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее источник издания сообщил, что Зорькин, который возглавляет КС РФ с 2003 года, может лишиться должности до конца 2018 года. Собеседник агентства отметил, что его место может возглавить начальник государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ Лариса Брычева.

Источник также отметил, что в скором времени судьей КС РФ может стать и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Зорькин возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993—2003 годах. Его нынешний срок полномочий — пятый по счету.

В 1991 году Зорькин стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября — октября 1993 года, когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. Председателю КС РФ 18 февраля исполнилось 75 лет.