Лондон, 14 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Администрация США Дональда Трампа лишилась права быть посредником на Ближнем Востоке, приняв решение признать столицей Израиля Иерусалим, заявил 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

С таким заявлением глава турецкого государства выступил в королевском институте международных отношений Chatham House.

«Мы в очередной раз отвергаем это решение, которое является нарушением международного права и идет вразрез с решениями ООН», — подчеркнул он.

«Мы не можем избавиться от чувства, что сейчас самые темные дни перед началом Второй мировой войны», — добавил Эрдоган.

Напомним, заявление Эрдогана сделано на фоне того, как должно вступить в силу решение президента США Трампа о переносе в Иерусалим посольства США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны мира последовать примеру Вашингтона и перенести свои посольства в Иерусалим.

В свою очередь, ряд международных лидеров указали на то, что подобный шаг приведет к дальнейшему обострению в регионе. В частности, свою обеспокоенность выразили власти Японии.