Эрдоган: США лишились права выступать посредником на Ближнем Востоке
Лондон, 14 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Администрация США Дональда Трампа лишилась права быть посредником на Ближнем Востоке, приняв решение признать столицей Израиля Иерусалим, заявил 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое агентство Anadolu.
С таким заявлением глава турецкого государства выступил в королевском институте международных отношений Chatham House.
«Мы в очередной раз отвергаем это решение, которое является нарушением международного права и идет вразрез с решениями ООН», — подчеркнул он.
«Мы не можем избавиться от чувства, что сейчас самые темные дни перед началом Второй мировой войны», — добавил Эрдоган.
Напомним, заявление Эрдогана сделано на фоне того, как должно вступить в силу решение президента США Трампа о переносе в Иерусалим посольства США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны мира последовать примеру Вашингтона и перенести свои посольства в Иерусалим.
В свою очередь, ряд международных лидеров указали на то, что подобный шаг приведет к дальнейшему обострению в регионе. В частности, свою обеспокоенность выразили власти Японии.