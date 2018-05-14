Киев, 14 мая, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Российской певице, лидеру группы «Сурганова и Оркестр» Светлане Сургановой запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом 14 мая сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

ZemfiraRenata Светлана Сурганова

По его словам, Сурганова прибыла в пункт пропуска «Жуляны» (аэропорт «Киев») и попыталась там пройти оформление. В ходе разговора сотрудники пограничной службы установили, что в мае 2016 Сурганова посещала Крым.

Певица посетила Украину в личных целях, однако, пояснил Слободян, «законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений». Поэтому Сурганова была внесена в черный список артистов, которым запрещается посещать страну.

«В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрет ей въезда сроком на 3 года», — написал Слободян.

Он добавил, что за время действия украинского законодательства, в течение 2017−18 годов, пограничники запретили пересекать границу 117 артистам и другим публичным деятелям России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. При этом голосование в Крыму прошло в соответствии со всеми нормами международного права и Устава ООН. Несмотря на это Киев продолжают считать Крым украинской территорией.