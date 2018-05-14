Вильнюс, 14 мая, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В литовском общественном пространстве продолжают обсуждать «утёкшую» справку госбезопасности страны, в которой говорится, что концерн MG Baltic стремился к выгодным для себя решениям, поддерживал, контролировал и манипулировал политической партией, подкупал и шантажировал политиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая. Послышались вопросы, почему этот документ был обнародован только сейчас, если процессы, которые в нем описываются, длятся уже 10 лет. Также возникают вопросы, как этот документ попал к журналистам, мог ли он попасть в руки MG Baltic и не является ли это частью большого плана, о котором общество ничего не знает.

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Член сейма, заместитель председателя комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене утверждает, что скандал с письмами, в котором замешана президент, мог быть вызван после получения информации о том, что расследуется в комитете по национальной безопасности и обороне.

«Я знаю, что мы расследуем, эта информация (отчет ДГБ) у нас есть уже несколько месяцев. Информация известна только членам комитета, но, может, в комитете есть заинтересованные лица. У меня складывается впечатление, что именно поэтому эти письма были обнародованы, и что это было частью защиты Элигиюса Масюлиса. Это моя версия», — сказала Юкнявичене изданию Lietuvos žinios.

Политик рассказала, что комитет по национальной безопасности и обороне с октября 2017 года расследует возможное влияние бизнеса на политиков, и что в ходе расследования комитет попросил ДГБ и службу спецрасследований предоставить больше материала о влиянии, которое бизнес-группы оказывали на политиков и политические процессы.

«Представители ДГБ и службы спецрасследований приходили в сейм, и у нас было по две встречи, презентации с иллюстрациям, материалом, который иллюстрирует утверждения. А позже информация была представлена в письменной форме. Мы должны были представить выводы комитета до начала мая, но потом мы увидели, что осталась еще невыполненная работа, и что мы не успеваем. Когда мы начали готовиться к написанию выводов, мы поняли, что нам нужны аргументы, которые подтверждают выводы, что нужны иллюстрирующие их документы. Тогда мы попросили ДГБ и службу спецрасследований обнародовать определенные документы, потому что мы этого сделать не могли. Мы представили эту просьбу за две недели до начала мая, они ответили, что подготовка необходимых документов займет около двух недель. Именно тогда в СМИ начались «сериалы»; истории Лауринаса Кащюнаса, Габриэлюса Ландсбергиса, а позже появились и письма президента. Однако мы (комитет по национальной безопасности и обороне) уже намного раньше просили ДГБ и службу спецрасследований обнародовать документы, которые важны для парламентского расследования. Подготовка документов затянулась, и мы получили их только в прошлый понедельник (7 мая). Тот же самый документ одновременно получили спикер сейма, премьер и Президентский дворец», — сказал Юкнявичене.

Она утверждает, что не знает, каким образом отчет был обнародован раньше времени, но эти документы, по её словам, должны были быть опубликованы 1 июня вместе с выводами комитета по национальной безопасности и обороне.

«То, что мы сейчас можем прочитать в СМИ, это только треть или четверть всего расследования, которое мы выполнили. Материала будет примерно на 100 страниц. Не знаю, откуда MG Baltic получил информацию, может, совпало, может, мне просто так кажется, потому что я знаю больше. Всё же хотела бы подчеркнуть, что публикация документа ДГБ не является ответом на атаку президента, по моему мнению, обнародованные письма были ответом на будущий отчет комитета по национальной безопасности и обороне», — рассуждает политик.

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас говорит, что из комитета не могла произойти «утечка».

"Мне трудно комментировать высказывания Юкнявичене, видимо, в среду (16 мая) мы поговорим об этом, но я уверен, что если мы говорим о той обнародованной информации, «утечка» не могла произойти из комитета. Согласно регламенту, комментировать расследование может только председатель комиссии или комитета или уполномоченное лицо. Когда мы говорили в среду (9 мая) в комиссии, мы договорились, что особенно важно гарантировать конфиденциальность информации, даже той, которая уже рассекречена. Мы договорились придерживаться этого соглашения, потому что сегодня есть дополнительная информация, и я вижу, что она не публикуется, так что все в порядке», — сказал Бакас.

Он рассказал, что работа комитета была организована таким образом, что секретную информацию получали все члены комитета.

«Я отрицаю, что из комитета могла произойти «утечка». И я вообще не представляю, как это могло произойти. Не знаю, кто точно виноват в «утечке» информации, поэтому получается, что мы гадаем, если бы да кабы. Я спрошу Юкнявичене, что она имела в виду, утверждая, что могла произойти «утечка» информации. Мы должны закончить расследование и представить обществу информацию, которая, похоже, очень важна. А позже я смогу поделиться своими размышлениями о тех или иных вещах», — сказал Бакас.

Скандал, в центре которого оказался концерн MG Baltic, и дело о политической коррупции, в котором замешан Масюлис — крупнейшая пиар-кампания, которая когда-либо проходила в Литве, уверен специалист по связям с общественностью Ариюс Катаускас. Кризисные ситуации, в которых оказались Масюлис и MG Baltic, отчасти совпадают и отчасти нет — оба сталкиваются с похожими, но в то же самое время разными проблемами. Также важно то, что видно и слышно в общественном пространстве, потому что это последствия ранее возникшего кризиса. Сейчас, по словам специалиста по связям с общественностью, идет подготовка к юридической коммуникации, когда юристы и специалисты по связям с общественностью «согласовывают» позиции.

«Их цель — создать определенный фон, на котором приходящие в суд люди выглядели бы в том или ином свете. Каждый день принимаются решения, но мы не знаем, какой это процесс, не знаем внутренней стороны, многое выяснится, только когда начнется суд», — сказал Катаускас. Он уверен, что обнародование писем Масюлиса и президента было хорошо обдуманным шагом, потому что вместе с письмами появился и сам Масюлис, СМИ уделили ему много внимания, он смог рассказать свою версию произошедшего.

«Очевидно, что этот шаг был спланирован и подготовлен. Было предусмотрено, что это вызовет много шума. Неясно, было ли это связано с документом ДГБ, о котором мы сейчас знаем, а может — и со всем расследованием комитета по национальной безопасности и обороне. Или этот документ был ответом на письма, а может, всё было по-другому. Все версии возможны, всё зависит от того, какая цель преследовалась. В суд ведь отправится не только дело Масюлиса, будут вовлечены и другие деятели. Если смотреть с «угла» кризисной коммуникации, участники скандала понимают, что никто из них пока не может выйти из кризисной ситуации. Процесс, видимо, затянется на много лет. Сейчас хочется всколыхнуть общественное пространство, заставить думать не только о Масюлисе, но и о других участниках процесса, иногда практически не связанных», — рассуждает Катаускас.

По его словам, преследуется цель поставить под сомнение деятельность президента, вызвать шум, стереть линии между тем, что ясно и что неясно.

«Появляется много шума, теорий заговора, дискуссий, но не остается позиций виноват-не виноват. Проведены опросы, которые показывают, что общество склонно осудить предприятие, если против него начато то или иное расследование. И все-таки, если в ситуацию внести некие сомнения, серые тона и суматоху, создается другой фон», — сказал специалист.

Хронология и подробности ситуации читайте в сюжете ИА REGNUM «Коррупционный паралич властей Литвы и кризис MG Baltic».

Он подтвердил, что «утечка» писем президента вполне логична.

«Никто не мог знать, что у Масюлиса они есть, но сейчас, когда мы знаем — логично, что они были использованы. Однако документ ДГБ изменил коммуникационный ландшафт, те, кто инициировал преждевременное обнародование документа, могли сделать это по нескольким причинам. Оба эти действия — письма и документ ДГБ — вызывали много сомнений. Показали, что мы знали, но и то, чего мы еще не знали. Документ «сказал» скрытым предприятиям и людям, что вскоре и они будут названы. Так что можно ждать новых действий, потому что те предприятия начнут готовиться, информационное поле будет взрываться», — сказал Катаускас.

По его словам, документ ДГБ стер скандал с перепиской из общественного пространства, но сейчас этим пытаются воспользоваться все политические силы и забытые политики, например, Альгирдас Буткявичюс.

«Говоря о кризисной коммуникации, важно отметить, что информационный фон меняется очень быстро, а заинтересованные стороны свой ответ корректируют каждый день. Так что битва идет здесь и сейчас, каждый день оценивается информация, вред для репутации. Мы не знаем деталей, не знаем, что есть у MG Baltic, Масюлиса или Президентского дворца», — сказал специалист по пиару. По его словам, этот скандал — крупнейшая пиар-кампания в Литве, потому в ней принимают участие все политические партии и множество пиарщиков.

Напомним, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте.