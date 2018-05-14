Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам международного форума «Атомэкспо» выразил уверенность, что форум будет содействовать выработке консолидированных подходов к вопросам использования мирного атома.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Приветствие главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин также выразил уверенность, что форум послужит площадкой для запуска совместных перспективных проектов в этой важной сфере.

В прошлые годы форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной отрасли, отметил глава государства.

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Также Путин подчеркнул традиционное лидерство России в области развития атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации АЭС, в прикладных и фундаментальных исследованиях. Президент добавил, что этот потенциал необходимо укреплять, опираясь и на широкое международное сотрудничество.

«В современных условиях развитие мировой экономики, сохранение природного баланса нашей планеты напрямую зависит от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии», — заключил глава государства, пожелав участникам форума конструктивного общения.

Напомним, десятый юбилейный международный форум «Атомэкспо» открылся в Сочи 14 мая, он пройдет до 16 мая. Организатор форума — госкорпорация «Росатом».

Ожидается, что к одном из крупнейших мероприятий, посвященном ядерной энергетике, примут участие представители 90 российских и зарубежных компаний, работающих в атомной отрасли, и свыше 500 зарубежных участников.