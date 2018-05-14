Путин приветствовал участников юбилейного форума «Атомэкспо»
Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам международного форума «Атомэкспо» выразил уверенность, что форум будет содействовать выработке консолидированных подходов к вопросам использования мирного атома.
Приветствие главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин также выразил уверенность, что форум послужит площадкой для запуска совместных перспективных проектов в этой важной сфере.
В прошлые годы форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной отрасли, отметил глава государства.
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Также Путин подчеркнул традиционное лидерство России в области развития атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации АЭС, в прикладных и фундаментальных исследованиях. Президент добавил, что этот потенциал необходимо укреплять, опираясь и на широкое международное сотрудничество.
«В современных условиях развитие мировой экономики, сохранение природного баланса нашей планеты напрямую зависит от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии», — заключил глава государства, пожелав участникам форума конструктивного общения.
Напомним, десятый юбилейный международный форум «Атомэкспо» открылся в Сочи 14 мая, он пройдет до 16 мая. Организатор форума — госкорпорация «Росатом».
Ожидается, что к одном из крупнейших мероприятий, посвященном ядерной энергетике, примут участие представители 90 российских и зарубежных компаний, работающих в атомной отрасли, и свыше 500 зарубежных участников.