Москва, 14 мая, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Главный арбитр матча «Спартак» — «Динамо» Сергей Карасёв получил от инспектора оценку «неудовлетворительно». Об этом 14 мая сообщает «Р-Спорт».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что такая оценка была поставлена из-за того, что Карасёв принял решение не назначать пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма. В этом эпизоде вратарь «Спартака» Артём Ребров сбил полузащитника «Динамо» Александра Ташаева в своей штрафной площади.

Отметим, что за несколько минут до этого Карасёв назначил пенальти в ворота «Спартака» за нарушение, допущенное защитником «красно-белых» Ильёй Кутеповым на защитнике «бело-голубых» Владимире Рыкове.

Пенальти реализовал Евгений Луценко. Этот гол принес «Динамо» победу в матче.

Напомним, Сергей Карасёв является единственным российским арбитром, который будет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу.

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