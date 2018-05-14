Дейр-эз-Зор, Сирия, 14 мая, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В сирийском городе Дейр-эз-Зор, расположенном в 450 км к северо-востоку от Дамаска, восстановлено электричество после четырех лет, проведенных без света, сообщает агентство Prensa Latina 14 мая.

(сс) jarmoluk Линии электропередач

Министерство энергетики Сирии проинформировало, что благодаря усилиям сотен рабочих, техников и инженеров удалось восстановить 338 км высоковольтных линий электропередач, поврежденных в ходе военных действий в стране.

Эти линии соединяют электростанцию Яндар в Хомсе с городом Дейр-эз-Зор. Одноименная провинция была оккупирована с 2013 по 2017 годы террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также министерство сообщает о восстановлении электроснабжения в историческом городе Пальмира в 250 км к востоку от столицы страны.

Появление электричества в домах Дейр-эз-Зора совпало с визитом премьер-министра Имада Хамиса страны во главе министерской делегации. Представители правительства оценили предоставление общественных услуг жителям освобожденных территорий и приняли участие в инаугурации правительства провинции, которая происходила на электростанции.