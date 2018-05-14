В Дейр-эз-Зоре восстановлены линии электропередач
Дейр-эз-Зор, Сирия, 14 мая, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В сирийском городе Дейр-эз-Зор, расположенном в 450 км к северо-востоку от Дамаска, восстановлено электричество после четырех лет, проведенных без света, сообщает агентство Prensa Latina 14 мая.
Министерство энергетики Сирии проинформировало, что благодаря усилиям сотен рабочих, техников и инженеров удалось восстановить 338 км высоковольтных линий электропередач, поврежденных в ходе военных действий в стране.
Эти линии соединяют электростанцию Яндар в Хомсе с городом Дейр-эз-Зор. Одноименная провинция была оккупирована с 2013 по 2017 годы террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Также министерство сообщает о восстановлении электроснабжения в историческом городе Пальмира в 250 км к востоку от столицы страны.
Появление электричества в домах Дейр-эз-Зора совпало с визитом премьер-министра Имада Хамиса страны во главе министерской делегации. Представители правительства оценили предоставление общественных услуг жителям освобожденных территорий и приняли участие в инаугурации правительства провинции, которая происходила на электростанции.