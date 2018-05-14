Якутск, 14 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Жители Якутии, пострадавшие от паводка, получат материальную помощь. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил и.о. главы МЧС РФ Владимир Пучков на встрече с жителями Амгинского района Якутии.

Клод Моне. Паводок. 1896

«Каждый пострадавший получит помощь из федерального бюджета, резервного фонда правительства РФ», — сказал Пучков.

По его словам, каждый пострадавший житель региона получит единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также «компенсации в размере 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество».

Ранее глава Якутии Егор Борисов подписал указ, согласно которому с 12 мая на территориях Усть-Майского, Амгинского и Чурапчинского районов из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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