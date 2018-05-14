Сана, 14 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. О запуске ракеты по распределительному центру, принадлежащему нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 14 мая повстанцы-хуситы, сообщает британское агентство Reuters.

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С таким заявлением хуситы выступили посредством своего телеканала al-Masirah, по их данным, удар был нанесен по объекту в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии.

На данный момент подтверждения от властей королевства не поступало.

Напомним, гражданская война между хуситами и властями страны в Йемене продолжается с 2014 года. После того как повстанцам удалось взять под свой контроль большую часть страны, в марте 2015 года в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

В результате кровопролитного конфликта Йемен оказался на грани гуманитарной катастрофы. Более того, из-за боевых действий в стране активизировались террористические группировки.