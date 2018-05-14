Ульяновск, 14 мая, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выдвинул 65-летнего Сергея Панчина, который досрочно и добровольно сложил полномочия главы Ульяновска, на пост полпреда главы региона и предложил принять участие в конкурсе на мэра областной столицы. Об этом было заявлено по итогам встречи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ulgov.ru Сергей Панчин и Сергей Панчин

Сергей Панчин покинул пост главы Ульяновска 10 мая. Данное решение было обусловлено тем, что в столице вступают в силу поправки в областной закон, отменяющие двухглавую систему муниципального самоуправления. Новая модель подразумевает объединение должности главы города и главы администрации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля заявление об увольнении по собственному желанию написал глава администрации города Алексей Гаев, которого губернатор раскритиковал за недоработки по благоустройству.

В минувшие выходные губернатор Сергей Морозов встретился с Сергеем Панчиным, поблагодарив его за работу и высказав мнение, что данный период «запомнится нам как время позитивных перемен в областном центре», «город менялся, развивался, стал чище и современнее». В соцсети глава региона пояснил, что «мы уходим от разделения полномочий на уровне города между главой города и главой администрации, возвращаемся к единоначалию», что «позволит нам эффективно решать хозяйственные вопросы муниципалитета и формировать стратегию развития города».

"Предложил Сергею Сергеевичу (Панчину) стать полномочным представителем губернатора Ульяновской области по Ульяновску. Считаю, что именно он может наиболее эффективно и грамотно координировать взаимодействие между различными структурами, местными отделениями политических партий и НКО, федеральными ведомствами и учреждениями, работающими в городе.

Во-вторых, предложил Сергею Сергеевичу принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «город Ульяновск». Это первый конкурс, который проводится с учётом тех правок, которые мы внесли в наше законодательство», — написал, в частности, губернатор.

В официальном сообщении уточняется, что пост полпредства предлагается занять на общественных началах. Панчин, в свою очередь, поблагодарил за «оказанное доверие по наделению новыми функциями полномочного представителя».

Несмотря на то, что предложенная Панчину должность общественная, деньги за оплату своего труда из бюджета он все же будет получать, пишет портал «Ульяновск — город новостей»: 8 мая, за два дня до отставки, Панчин подписал решение ульяновского парламента о том, чтобы одному из ее депутатов, не имеющих должностей, назначить бюджетное содержание. Отмечается, что 10 мая этим депутатом парламент избрал самого Панчина.

Конкурс на замещение должности мэра Ульяновска состоится 9 июня.

Справка ИА REGNUM. Сергей Сергеевич Панчин родился 9 января 1953 года в селе Старое Алейкино Ульяновского района Ульяновской области. Образование — высшее. Окончил Куйбышевский плановый институт по специальности «Планирование промышленности».

В 1971—1973 годах служил в Советской Армии. Трудовую деятельность начал в 1970 году на Ульяновском автомобильном заводе. В этом же году перешёл на работу на Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков, где прошел путь от слесаря до директора по работе с персоналом. С 1996 по 2007 годы работал советником главы администрации Ульяновской области, на руководящих постах крупных предприятий Ульяновска и Димитровграда. В 2007 года возглавил администрацию Засвияжского района города Ульяновска, в 2010 году назначен на должность первого заместителя мэра города Ульяновска.

С июля 2013 года по сентябрь 2015 года занимал должность главы администрации города Ульяновска. 13 сентября 2015 году избран депутатом Ульяновской городской думы V созыва.