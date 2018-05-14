Москва, 14 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Технически валютная пара доллар/рубль находится 14 мая в локальном нисходящем тренде от 2 мая 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«В рамках него целевой диапазон 60,60 — 60,27 по-прежнему актуален. В свою очередь, уровень смены тренда сдвинулся в диапазон 63,23 — 63,07. Пробой диапазона восстановит тренд от 23 января 2018 года», — считает эксперт.

На стороне рубля, как и ранее, играют: дорогая нефть, стартующий 15 мая налоговый период, спокойный новостной фон, а также снижение доллара ко всему спектру рынка.

«К сдерживающим факторам можно отнести слабый спрос на российские ОФЗ, индекс RGBI уже третью неделю стоит на одних и тех же уровнях 142,50 — 142,9 и скупку валюты Минфином РФ в рамках нового бюджетного правила», — привел цифры Капустянский.

14 мая в фокусе внимания инвесторов отчет ОПЕК. Учитывая, что нефть последнее время является ориентиром для национальной валюты, данные из него будут влиять на российский рубль.

«В последнее время отчеты от ОПЕК выходили благоприятными для рынка нефти, поэтому есть шанс, что и сегодняшний будет аналогичным.

В свою очередь, отчет от МЭА может оказаться, напротив, более пессимистичным. Однако он будет обнародован только 16 мая перед запасами от минэнерго США», — отметил эксперт.

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