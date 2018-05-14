Москва, 14 мая, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Украинская власть «горит», поэтому те, кто ранее исступлённо ее поддерживали, начинают постепенно от нее уходить, продолжая при этом яростно держаться за бандеровцев, заявил 13 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

jimw Загнали в угол

Комментируя высказывания гостя студии эксперта по международному и европейскому праву Вадима Трюхана, политолог отметил, что его нынешние высказывания резко отличаются от тех, которые он делал на предыдущих передачах, поэтому стоит поискать логику этих метаморфоз.

«Логика заключается в том, что есть «хороший народ», который хочет того-то и того-то… а есть «отвратительная власть», которая мешает реформам и так далее. А можно перечислить, кто эта отвратительная власть? …Значит, здесь коллега заявил, что власть, которая существует на Украине, отвратительная, включая Порошенко и всех прочих…» — зафиксировал политолог странность в высказываниях Трюхана, не свойственных ранее ему.

«Почему это всё происходит? Потому что украинская власть горит. А покуда она горит, мы наблюдаем персонажей, которые маневрируют, не желают с ней гореть, не понимают, для чего, собственно… Потому что происходит пожар на властном корабле», — заявил Кургинян.

По его словам, на Украине начался процесс глубочайшего разочарования украинского народа в том, что ему было обещано. Кредит доверия, который дал народ Украины на осуществление тех или иных обещаний, он забирает обратно, при этом не зная, кому его отдать.

При этом продолжать идти в Европу со знаменем Бандеры невозможно, как по причине того, что его идеи и практика противоречат всему, что называется европейскими ценностями, так и потому, что эти меры являются устаревшими. В частности, его идеи уничтожения «несвидомых» украинцев, а также представителей народов «второго сорта» не могут быть приняты сегодняшней Европой. Однако, несмотря на это, никто на Украине от Бандеры не отказывается.

«Почему коллега, который уже уходит в сторону от существующей омерзительной власти, тем не менее цепляется за Бандеру? А потому что цепляться больше не за что! Потому что как только исчезает этот крюк бандеровский, выясняется сразу, что вся конструкция разваливается…» — продолжил политолог.

Он отметил, что украинский народ еще некоторое время будет находиться в рамках нынешней парадигмы, выбирать себе каких-то других кандидатов, но затем разочаруется окончательно и попытается выйти за ее рамки. А удержать его в рамках власть сможет только путем свирепой бандеровской диктатуры, которая опирается на идеи «свидомого» и «несвидомого» населения.