Евпатория, Крым, 14 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Крымский курортный город Евпатория и крупнейший пригород французского Марселя — Мариньян стали городами-побратимами. Соответствующие соглашения подписаны 14 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

По словам мэра французского городка Эрика Ле Диссэ, побратимство — это база настоящего взаимодействия, а не рекламы:

«Мы приехали за миром и не понимаем, когда людям мешают выбирать свою свободу и принадлежность… Я восхищён патриотизмом, который у вас в сердце и ваших глазах. Побратимство — это обмен. И французы приедут сюда — я говорю о жителях своего города», — подчеркнул мэр Мариньяна.

В свою очередь, глава администрации Евпатории Андрей Филонов предложил зарубежным гостям подумать над созданием совместного образовательного центра для детей.

«Мы как всероссийская детская здравница много уделяем внимания вопросу детского развития и в образовании, и в воспитании. Нам было бы интересно сделать совместный проект в части обмена опытом, методики образования детей раннего возраста, например, какой-то центр», — предложил чиновник, подчеркнув, что французские дети могут регулярно приезжать на оздоровление в крымский курортный город.

Также по теме: Евродепутат: Россия — естественный партнёр европейских народов

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках четвёртого международного экономического форма в Ялте генсек французской политической партии «Национальный фронт», сопредседатель фракции «Европа наций и свобод» в Европарламенте Николя Бе призвал Европу признать и уважительно отнестись к суверенному выбору жителей Крыма в пользу России.

«Мы хотели бы покончить ухудшением наших взаимоотношений, которое происходит не по воле народа, а по воле отдельных руководителей, отдельных институтов Европы, либо европейских государств, не желающих защищать интересы своих народов», — заявил французский политик.

По его убеждению, западные антироссийские санкции полностью нелегитимны и абсолютно незаконны.

«Эти сдерживающие меры не поддаются пониманию. Из-за этого страдает народ. Я знаю очень много сельскохозяйственных производителей Франции, которые стали жертвами этих санкций. Необходимо положить конец этому, пора развивать наши коммерческие взаимоотношения, учитывая тот факт, что у Европы большая энергетическая зависимость, в том числе от поставок газа», — напомнил иностранный политик.

Он отдельно подчеркнул, что французы, стоящие на данной позиции, не являются меньшинством.

«Нас много. Мы считаем, что Россия — это великая страна, которая является естественным партнёром европейских народов», — отметил Николя Бе.