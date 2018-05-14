Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату
Москва, 14 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Алексей Кудрин согласился занять пост руководителя Счетной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая сообщил источник в «Единой России», участвующий во встрече с экс-министром финансов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Кудрин
«Кудрин дал согласие», — сообщил собеседник агентства.
Президиум «Единой России» обсуждает вопрос выдвижения кандидатуры Кудрина на пост главы Счетной палаты.
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