Москва, 14 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Алексей Кудрин согласился занять пост руководителя Счетной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая сообщил источник в «Единой России», участвующий во встрече с экс-министром финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Кудрин дал согласие», — сообщил собеседник агентства.

Президиум «Единой России» обсуждает вопрос выдвижения кандидатуры Кудрина на пост главы Счетной палаты.

Пост главы СП становится вакантным после назначения Татьяны Голиковой на должность замглавы правительства РФ.