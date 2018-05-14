Анкара, 14 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» 24 человек, сообщает 14 мая Anadolu.

Israel Defense Forces Задержание террориста

В прошедшей спецоперации, был убит один человек, 14 арестованы, а девять сдались добровольно.

Термин «нейтрализовали» означает не только физическое устранение противника, а также сдача его в плен или арест.

Также за прошедшую неделю с 7 по 14 мая спецслужбы провели 1821 операцию. За это время было арестовано 132 человека, подозреваемых в связях с рабочей партией Курдистана.

Кроме того, в прошедшей операции было арестовано 22 члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Турция ведет активную политику на территории Сирии, в частности борьбу против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов. Данный факт вносит определенную специфику во внутриполитическую ситуацию в стране, проявляющуюся в повышенной активности спецслужб в отношении террористических угроз.