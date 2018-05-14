Москва, 14 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Инженеры компании «Информационные спутниковые системы (ИСС) им. Решетнева» создали проект системы раскрытия десятиметровой антенны на орбитальном радиотелескопе. Об этом 14 мая сообщают «Известия».

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Тайны

Отмечается, что эта система станет основным научным инструментом будущего российского космического аппарата «Спектр-М».

Аппарат предполагается использовать для изучения Вселенной с помощью радиоволн миллиметрового диапазона. Чтобы проводить измерения с высокой точностью, радиотелескоп будет оснащён микродвигателями, меняющими позиции отдельных его частей.

«Ученые предъявили нам требование — добиться отклонения не более 10 микрон для антенны диаметром 10 м. Как поведет себя та или иная конструкция в космосе, можно рассчитать только математически, без проверки на практике. Чтобы минимизировать погрешность формы антенны, мы решили включить в ее конструкцию специальные микродвигатели», — сказал гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

Также отмечается, что антенна будет способна корректировать собственную форму в космосе.

Планируется, что обсерватория будет размещена в 1,5 млн км от Земли около одной из точек Лагранжа, в которой силы тяготения Земли и Солнца уравновешивают друг друга.

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