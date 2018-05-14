Вильнюс, 14 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Литве опасаются «заговора» России и «энергетического шантажа Кремля», который, по мнению экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, станет возможным в случае досрочного отключения Прибалтики из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая.

Simon Koopmann ЛЭП

«Кремль в последнее время реализовывает или пытается реализовать два крупных энергетических проекта, явно преследуя геополитические цели. Первый проект — Nord Stream 2, с помощью которого планируется увеличить зависимость Германии и других стран ЕС от газа, поставляемого «Газпромом», в то же самое время отказаться от транзита газа через Украину, таким образом вызвав для нее геополитическую угрозу. Второй проект — Белорусская АЭС, с помощью которого планируется подключить Литву и другие страны Прибалтики к поставкам с Белорусской АЭС, что позволит сохранить Литву и другие страны Прибалтики в системе БРЭЛЛ, что также вызовет опасные геополитические последствия для Литвы», — написал экс-премьер Литвы Кубилюс на своей страничке в социальной сети Facebook.

По его опасениям, «оба кремлевских проекта похожи и по объему инвестиций, которые Кремль планирует потратить на реализацию этих проектов». Сообщается, что проект Nord Stream 2 обойдется в 11 млрд долларов США, а на строительство АЭС Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 млрд долларов США.

«Смотря на примерно одинаковые издержки реализации, мы должны понимать, что Кремль инвестирует и будет инвестировать в их реализацию и похожие политические ресурсы», — уверен экс-премьер.

Политик заметил, что «общеизвестно», что в реализацию проекта Nord Stream 2 «сам Путин инвестирует свои политические ресурсы, Кремль проводит активную и заметную лоббистскую кампанию, привлекая на свою сторону и бывшего канцлера Германии». И если, по его мнению, в связи с проектом газопровода по дну Балтийского моря обсуждения в общественном пространстве достаточно много, то проект БелАЭС реализуется относительно тихо.

«Между тем реализация проекта Белорусской АЭС проходит намного тише как со стороны Кремля, так и со стороны международного общества. Но от этого проект не становится менее опасным для геополитической ситуации региона. Литва чуть ли не в одиночку защищается от Белорусской АЭС. По общему согласию в Сейме был принят закон, в котором эта АЭС признана небезопасной и вызывающей угрозу для национальной безопасности. В законе также утвержден запрет на импорт произведенной в Белоруссии электроэнергии в Литву или использование литовской электросистемы для эксплуатации этой АЭС. После таких шагов Литвы президент Белоруссии Лукашенко совсем недавно нервно выразился, что ему эксперты и правительство пока не представили данных, как Белорусская АЭС будет интегрирована в белорусскую экономику. По этому случаю было уволено одно из лиц, управляющих энергетической системой Белоруссии. Это говорит о том, что принятые нами законы оказывают важное влияние на этот проект, вызывающий угрозу для Литвы, также очевидно, что такие действия Литвы вызывают большое недовольство Кремля и Москвы, и Литва должна быть готова к растущему давлению и возможному шантажу», — опасается Кубилюс.

Он заявил, что проект Белорусской АЭС «опасен не только потому, что он вызывает угрозу для нашей ядерной безопасности, но и потому, что во имя его реализации Россия будет намного больше заинтересована в том, чтобы оставить нас в российской системе БРЭЛЛ».

«В этом отношении самая большая угроза возникает в период до 2025 года, и особенно в 2019—2020 годах. Эта угроза возникает из-за того, что в связи с тем, что затянулись переговоры стран Прибалтики, а также консультации с Польшей и Еврокомиссией, ни страны Прибалтики, ни Литва до сих пор не готовы к десинхронизации от системы БРЭЛЛ и самостоятельной долговременной работе электросистем в случае отсоединения от этой системы. Между тем в последнее время приближенные к Кремлю СМИ постоянно повторяют, что Россия реорганизует свои электросистемы на границах со странами Прибалтики, и что после 2020 года Россия будет готова отсоединить и десинхронизировать электросистемы стран Прибалтики, не дожидаясь, пока наши страны будут полностью готовы к такой десинхронизации», — считает политик.

Он подчёркивает, что Литве и другим странам Прибалтики для того, чтобы должным образом подготовиться к работе в самостоятельном режиме, нужны не только «провода в Польшу», но еще достаточные внутренние базовые и резервные силы генерирования электроэнергии, силы балансирования и накопления, а также новые внутренние электролинии, которые позволили бы гарантировать надежную поставку в Вильнюс и другие регионы Литвы без использования кольца БРЭЛЛ за пределами Литвы. Для развития этих технических проектов нужен четкий план, согласованные между собой действия, сплоченные ресурсы и эффективная реализация.

«До сих пор мы не видим такого всеобъемлющего плана. Это открывает России пространство для потенциального шантажа — когда Литва еще не будет подготовлена к стабильной работе в самостоятельном режиме, Кремль начнет пугать Литву, что после 2020 года она будет отключена от БРЭЛЛ, в связи с этим якобы понесет большие убытки, а для того, чтобы остаться в системе БРЭЛЛ до 2025 года, Литва должна будет впустить электроэнергию с Белорусской АЭС. Добившись этого, Кремль выиграет не только битву, но и войну: позже, после 2025 года, Литве будет трудно не впускать электроэнергию с Белорусской АЭС, а это не только сделает эту АЭС прибыльной, это еще на веки привяжет Литву к системе БРЭЛЛ», — пишет Кубилюс.

Он призвал власти страны «готовиться к такому шантажу», который может стать «одной из главных тем президентских выборов 2019 года или парламентских выборов 2020 года».

«Литва должна быть не только политически и технически готовой к такому возможному шантажу Кремля, она еще должна громко заявить о такой готовности, а для этого нужна немедленная реализация двух установок. Первая: уже в ближайшее время, в этом полугодии, правительство, а также Сейм, должны сделать громкое политическое заявление, чтобы в том случае, если Кремль прибегнет к такому политическому шантажу, угрожая уже в 2020 или в 2021 году отключить Литву от БРЭЛЛ, Литва и ее правительство не поддадутся на такой шантаж, потому что будут хорошо подготовлены к такому сценарию. Вторая: правительство должно немедленно подготовить, объявить и начать реализовывать технический план десинхронизации Литвы. Он должен состоять из нескольких очень конкретных календарных связанных между собой действий:

a) как, когда и какие электролинии, соединяющие электросистему Литвы с системой БРЭЛЛ, Литва отключит до 2021 года;

b) какие новые внутренние электролинии Литва построит до 2021 года для того, что снабжение Вильнюса электроэнергией больше не зависело от системы БРЭЛЛ;

c) какие новые (или обновленные) генерационные, когенерационные, теплофикационные, гидроаккумуляционные, аккумуляционные мощности нового поколения Литва введет в эксплуатацию до 2021 года для того, чтобы у Литвы были необходимые для самостоятельной работы базовые, резервные мощности и мощности балансирования, чтобы она могла безопасно работать после 2021 года в самостоятельном режиме без системы БРЭЛЛ», — перечислил экс-премьер.

«Только если немедленно осуществить эти две главные политические и технические установки, Литва сможет не бояться возможного шантажа со стороны Кремля. Такая подготовка в первую очередь является ответственностью этого правительства. Хочется верить, что оно понимает свою ответственность. Но эти политические и технические работы имеют такое особое политическое значение, что о них нужно громко, открыто и безотлагательно говорить. Действовать, как и раньше, на основании политического консенсуса. Потому что молчание, промедление и политическое раздробление по этому вопросу будет только выгодно Кремлю», — заключил Кубилюс.

Напомним, Литва является самым энергодефицитным регионом в Прибалтике и до 80% электроэнергии импортирует из Латвии, Швеции, Белоруссии и Калининградской области России. Выход из БРЭЛЛ провозглашён властями Литвы одной из главных стратегических задач.