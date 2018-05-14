Москва, 14 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко обвинили в предательстве и сотрудничестве с киевским режимом, а также личной финансовой заинтересованности от этого сотрудничества 13 мая в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

"Почему вы исключили из рядов Коммунистической партии всех рядовых коммунистов, которые стояли на одесском «Антимайдане»? Почему вы лишили пособий семьи простых коммунистов, которые сидят в харьковском и запорожском следственных изоляторах? …Как вы спокойно четыре года гуляете по Киеву?» — задал вопросы Симоненко депутат Верховной рады Украины VII созыва Игорь Марков, обвинив первого в том, что он является агентом СБУ.

По словам Маркова, Симоненко получил $5 млн за то, что лично сдал некоторых своих однопартийцев, получал деньги с контрабанды и обеспечения поддержки нынешнего украинского режима.

«Иуда, понял, ты кто?! Ты сдал всех, всех своих товарищей!» — выдвинул обвинения Марков, бросив в сторону Симоненко монеты и сообщив, что сейчас идет раскрутка Симоненко для того, чтобы выпустить его на украинские выборы.

Поддержал Маркова и депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров, который сообщил, что всё сказанное коллегой «безусловно имеет место быть», и так думает подавляющее большинство людей на Украине, которые следили за деятельностью Симоненко.

По словам Маркова, на Украине никогда не совершился бы переворот, если бы те, кто его делали, не были бы уверены в том, что смогут его впоследствии конвертировать в реальную власть, обеспечив ей легитимность со стороны политической элиты. При этом Симоненко является как раз тем человеком, который эту легитимизацию обеспечивал.

«Он заставил в этот период мобилизовать фракцию (КПУ, — прим. ИА REGNUM ) до единого человека, загнать ее в парламент и проголосовать за постановление Верховной рады по снятию полномочий с президента Украины Януковича, тем самым он фактически освятил этот государственный переворот», — заявил Килинкаров, добавив, что сам исполняющий обязанности президента Украины после госпереворота в 2014 году Александр Турчинов заявил о том, что для майданной власти было крайне важно, чтобы депутаты Партии регионов и КПУ присутствовали в зале для преодоления «психологической черты» в 300 голосов.

По его словам, из 328 голосов 31 депутат проголосовал по требованию Симоненко вплоть до исключения из партии, что и произошло с самим Килинкаровым после того, как тот отказался отдать свой голос за отстранение Януковича от должности.

При этом в качестве аргумента в пользу того, что Симоненко сотрудничает с украинскими спецслужбами, Килинкаров приводит тот факт, что того нет в списках украинского сайта «Миротворец», куда добавляют всех врагов киевского режима.

Симоненко же от прямого ответа на обвинения ушел, заявив лишь, что те, кто его обвиняет, «в погоне за личной выгодой и богатствами сдавали Украину с потрохами» и им «не дорога цена Украины и сама Украина».