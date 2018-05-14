Вильнюс, 14 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Литве продолжают обсуждать коррупционный скандал вокруг концерна MG Baltic, который перерос в полноценный политический кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая. Президент Даля Грибаускайте призналась, что переписывались с бывшим лидером либералов Элигиюсом Масюлисом. Глава страны также не скрывает, что ей была известная собранная ДГБ информация о влияние MG Baltic на политические процессы. Так почему президент поддерживала связи с лидером политической силы, которую ДГБ, возможно, называет полностью контролируемой MG Baltic партией?

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

В начале мая газета Lietuvos rytas обнародовала переписку Грибаускайте и Масюлиса, которая велась в 2014—2016 годы. В электронных письмах президент обсуждала с Масюлисом кандидатов на пост генпрокурора, просила «передать привет» президенту MG Baltic Дарюсу Моцкусу, чтобы тот «попридержал своего гончего пса» Томаса Дапкуса, журналиста принадлежащего концерну канала LNK, который говорил «чушь» о кандидате Эвалдасе Пашилисе. В письмах Грибаускайте также обсуждала с Масюлисом поддержку либералов на президентских выборах 2014 года.

Сама Грибаускайте утверждала, что не может подтвердить аутентичность писем, но признала, что искала поддержку среди политиков, согласовывая кандидатуры претендентов на пост генпрокурора, также что могла остро высказаться о Дапкусе, но отрицала, что согласовывала кандидатуры через Масюлиса с MG Baltic.

После скандала вокруг переписки Грибаускайте в СМИ попал документ ДГБ, в котором говорится, что концерн MG Baltic в 2006—2017 годах пытался в выгодном для себя направлении воздействовать на политиков, их решения, госучреждения. В этом документе Саюдис либералов, возможно, упоминается, как контролируемая MG Baltic партия, которая помогала концерну стать самой влиятельно бизнес-группой Литвы.

Грибаускайте в свою очередь утверждала, что о паутине влияния MG Baltic ей было уже давно известно, так что связи этого концерна с политиками для нее не новость.

Профессор Университета им. Витаутаса Великого, политолог Альгис Крупавичюс в интервью национальному вещателю LRT утверждал, что президент, общаясь с Масюлисом, должна была знать, что общается, по оценке ДГБ, с лидером партии, полностью контролируемой MG Baltic. Правда, политолог рассуждал, что президент могла получать информацию, собираемую спецслужбами, определенными порциями.

«Я не хочу сказать, что во всей этой истории президент святая. Ни в коем случае. Но она совершила не самое большое нарушение», — утверждает Крупавичюс.

По его мнению, глава страны, общаясь с Масюлисом, преследовала личные интересы, связанные с желанием победить на президентских выборах в 2014 году.

«Президенту, особенно в ходе подготовки ко вторым выборам в 2014 году, нужна была поддержка партий. Не секрет, что и «Союз Отчества» — Христианские демократы Литвы, и Саюдис либералов работали на президента. Поддержка на выборах означает, что нужно собрать финансы, нужно агитировать, и президент была заинтересована, чтобы у нее была поддержка основных центристских и правых партий, чтобы их избиратели голосовали за нее. Мы видим очень понятный интерес, почему ей нужно было поддерживать общение с либералами и другими партиями», — сказал профессор.

Доцент Университета им. Миколаса Ромериса, политолог Витаутас Думбляускас, отвечая на вопрос, почему президент, зная о влиянии концерна на Саюдис либералов, продолжала общение с Масюлисом, сказал, что президент, согласно конституции, довольно одиночный деятель, у которого нет твердого политического тыла. Поэтому, по его словам, Грибаускайте, ища источники силы, которые помогли бы ей реализовать ее инициативы, в тот раз остановила свой выбор на либералах.

Правда, как отметил Думбляускас, Грибаускайте, зная о влиянии MG Baltic на Масюлиса, могла вести определенную игру.

«Президент была вынуждена искать поддержку, а либералы в то время были второй оппозиционной партией, довольно влиятельной, ее рейтинги росли, либералы обогнали консерваторов и уже ходили слухи о том, что Масюлис может занять кресло премьера.

Когда играешь в карты, нельзя показывать все карты, иначе проиграешь. Связь Масюлиса с MG Baltic была определенным козырем в руках Грибаускайте для дальнейшей игры, потому что, как можно было понять, она хотела, чтобы в 2016 году правящей партией стал «Союз Отечества», — сказал политолог и добавил, что глава страны всё-таки скорее всего не верила, что в 2016 году победят «аграрии», которые в итоге стали главной правящей силой в Литве.

Почему Грибаускайте нужна была поддержка либералов? Думбляускас обращает внимание на 2015 год, когда сейм отклонил две предложенные президентом кандидатуры на пост генпрокурора, так что ей нужно было обеспечить как можно больше голосов, чтобы не потерпеть третье фиаско. Так что, по словам политолога, Масюлис мог стать определенным орудием в руках главы страны.

«Грибаускайте видела, что он утопает, но ничего ему не сказала, просто использовала его. Конечно, здесь политика: ты мне сейчас нужен, я тебя использую, но, когда ты будешь не нужен, ты сядешь в тюрьму. Политика — мерзкая вещь. Конечно, она вела себя цинично, но я ее полностью понимаю. Было бы странно, если бы она предупредила Масюлиса (о информации, собираемую спецслужбами о MG Baltic). Президент позволила ему тонуть.

Вспомню мысль Черчилля, что в политике нет ни вечных друзей, ни вечных врагов, а есть только вечные интересы. Грибаускайте была заинтересовав в том, чтобы не получить третью пощечину (из-за назначения генпрокурора), и она искала союзников. Масюлис тогда был нужен, а позже она спокойно позволила его арестовать», — сказал Думбляускас.

Доцент Института межударных отношений и политических наук при Вильнюсском университете Кястутис Гирнюс согласен с замечаниями коллег политологов, что Грибаускайте могла просто использовать Масюлиса и либералов, чтобы у ее инициатив в сейме было больше сторонников.

Однако Гирнюс удивлен другим аспектом поведения президента. Он напомнил, что в обнародованном документе ДГБ говорится об успехе строительного предприятия Mitnija, управляемого MG Baltic, в конкурсных закупках министерства транспорта и связи, которым руководил Масюлис.

По словам политолога, странно, что Грибаускайте, публично заявлявшая о борьбе с олигархами, сама не предприняла активных действий, если она знала информацию спецслужб о победах Mitnijа на конкурсах.

«Меня удивляет, что та, которая выступала против олигархов, в этом случае осталась пассивной. Президент ведь могла сказать премьеру, могла вызвать Масюлиса и сказать ему: «Мы знаем, что вы делаете». Можно передать эту информацию СМИ — «обратите на это внимание», службе конкурсных закупок — «понаблюдайте, что-то не так, Mitnija все время выигрывает». Та пассивность непонятна, особенно когда речь идет о президенте, которая гордится своей решимостью», — сказал Гирнюс.