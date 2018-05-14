Москва, 14 мая, 2018, 11:38 — ИА Регнум. 20 мая в Москве пройдет акция #всемпособаке18 — выставка-пристройство собак из приютов, организованная фондом «Подарок судьбы». Как сообщили организаторы акции, на выставке в Новодевичьем парке гостей будут ждать 80 собак из приютов Москвы и Подмосковья, любую из которых можно забрать домой прямо в день выставки.

HulmDesign Собака

Все животные здоровы, привиты, социализированы и готовы к домашней жизни, с каждым из них можно познакомиться, пообщаться, погулять и узнать у куратора особенности характера и поведения. Семьи, которые решат 20 мая взять собаку домой, ждут консультации от зоопсихологов и ветеринарных специалистов, «Памятка владельцу собаки из приюта», корм, пожизненная скидка на ветеринарное обслуживание и необходимые в быту средства содержания и ухода. Для оформления собаки необходимо пройти собеседование и заключить договор (обязательно наличие паспорта нового хозяина).

#Всемпособаке — это большой праздник для всей семьи, где царит теплая и искренняя атмосфера любви и дружбы. Гости смогут отлично провести время: пообщаться с животными, сделать пожертвование в пользу фонда, сфотографироваться в фотозоне и распечатать фото на инстапринтере, купить подарки и сувениры на благотворительном маркете, подкрепиться в зоне фудкорта и, конечно же, вместе с нами порадоваться за тех собак, которые в этот день обретут свой дом. Для детей будет организована детская зона, а для гостей с собаками — мобильный веткабинет, профессиональный ведущий и диджей создадут солнечное настроение независимо от погоды. Также гости смогут передать материальную помощь для приютов через специально организованный на площадке пункт сбора.

На сайте фонда — vsemposobake.ru/vsemposobake — полная информация о выставке (схема проезда, списки участников, ссылка на макет афиши, списки подарков приютам, инструкция «как забрать собаку с выставки» и т.д.).