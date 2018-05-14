Ярославль, 14 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. ГУП «Мосгортранс» принято решение: обещанные Ярославлю 20 трамваев передадут в Волгоград. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Трамвай в Ярославле

В прошлом году Москва пообещала передать Ярославлю в дар 20 трамваев серии «71−619» — точно такие же ездят по улицам Ярославля. Они все 2005−2006 года выпуска, как и большинство ярославских трамваев. Ресурс у этой модели — 15 лет. Еще в ноябре специалисты АО «Яргорэлектротранс» ездили на приемку, и ожидалось, что в начале 2018 года техника поступит в Ярославль.

«Нам несколько раз переносили дату перевозки. Все документы оформлены, и трамваи нужно только перевезти. Мы хотели начать перевозку с 10 мая, но Волгоград поставили на очередь первым, поскольку там проходит чемпионат мира по футболу. Мы начнем перевозить с 25 июня, а может, и раньше» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

По техническим возможностям ГУП «Мосгортранс» способно выдавать не более двух трамваев в день. Так что ориентировочно московские трамваи появятся в Ярославле в начале июля.