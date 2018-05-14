Барнаул, 14 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Ближайшие три дня в Алтайском крае будут ненастными. Так, днём 15 мая на большей части территории региона ожидаются дожди, в южных районах с грозой. По данным синоптиков, юго-западный ветер усилится до 15 м/с, а в южных и восточных районах его порывы будут достигать 18−23 м/с. При том ночи будут прохладными — от 3 до 8 градусов тепла.

Алексей Саврасов. Перед грозой. 1880

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16 мая в предгорьях Алтайского края метеорологи обещают мокрый снег. Ветреная погода сохранится до 17 мая.

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17 мая в Барнауле будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, днём с усилением до 15 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до 3 — 5˚С, днем — до плюс 10 — 12˚С.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС напомнили о правилах поведения и предосторожностях при сильном ветре, грозе и тумане.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди в регионе не прекращаются с прошедшей неделе. Спасатели предупредили о возможных подтоплениях низменных участков местности иИз-за обильных осадков.