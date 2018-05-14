Калуга, 14 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Евпатории 11 мая состоялось заседание координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления рассказал о проблемах Калуги на заседании в Евпатории

В заседании принял участие председатель союза, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Также в заседании приняли участие главы муниципальных образований и представители экспертного сообщества.

Члены совета обсудили основные направления развития и вопросы правового регулирования местного самоуправления.

«Одной из наиболее актуальных, сложных и общественно-резонансных проблем на местном уровне в настоящее время является вопрос утилизации твердых коммунальных отходов, — отметил Александр Иванов. — Также руководителей органов местного самоуправления беспокоит наметившаяся тенденция передачи в концессию стратегически важных для городов коммунальных предприятий, таких как водоканал и теплосеть. Большинство моих коллег отмечает, что в данной сфере есть ряд проблем, и в первую очередь — недобросовестное отношение потенциальных концессионеров к выполнению своих обязательств. Есть опасения, что «лучшие куски» ЖКХ перейдут в частные руки, что приведёт к росту тарифов, в то же время позитивные результаты могут быть достигнуты только через 20 — 25 лет. Эта проблема требует незамедлительного законодательного регулирования».

Глава Калуги подчеркнул, что актуальными проблемами для муниципалитетов является замена коммерческих кредитов на бюджетные и изменение процесса кадастровой оценки недвижимости.

«Необходимо пересмотреть механизмы проведения кадастровой оценки земельных участков и прочего недвижимого имущества, — уверен Александр Иванов. — В настоящее время по результатам кадастровой оценки собственники зачастую вынуждены платить очень высокие налоги, что негативно сказывается на развитии предпринимательства и приводит к снижению поступлений в городские бюджеты».

Рассматривались направления совершенствования административного законодательства в части усиления ответственности за нарушения в сфере благоустройства, вандализм и порчу муниципального имущества.

Были рассмотрены эффективные муниципальные практики и опыт городов в решении обозначенных проблем.

Также в ходе заседания подробно рассматривался вопрос создания условий для укрепления здоровья детей в рамках «Десятилетия детства» в России.

Участники заседания осмотрели ряд объектов оздоровительного и рекреационного назначения и обсудили возможности крымских курортов в укреплении здоровья детей. Особое внимание на встрече было уделено состоянию и перспективам санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей; природным лечебным факторам евпаторийского курорта; мультипараметрической диагностике как основе высокотехнологичной реабилитации на евпаторийском курорте.

Участники заседания отметили, что в городе накоплен значительный опыт в деле оздоровления, проведены многолетние научные исследования, свидетельствующие о высокой эффективности санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации детей. Доказано, что по природным лечебным факторам курорт Евпатория является уникальным регионом Российский Федерации не только для отдыха и оздоровления в летний период времени, но и для круглогодичного лечения значительной части детей.

«Город Евпатория всегда являлся центром отдыха, оздоровления и реабилитации. Сама природа предопределила наш вектор развития. Сегодня мы стремимся возродить Евпаторию как всероссийскую детскую здравницу, популярный семейный курорт! Речь — не о планах на далекое будущее, а о реальности, которая должна быть создана в ближайшее время. Для этого у нас есть все возможности: высокопрофессиональные специалисты, уникальные местные климатические условия, когда степной сухой воздух сочетается с морским, насыщенным всеми микроэлементами, повышающими иммунитет. Во многих случаях это гораздо эффективнее восстанавливает возможности детского организма, чем медикаментозная терапия», — отметила глава Евпатории Олеся Харитоненко.

По итогам встречи было принято решение одобрить и поддержать инициативу возрождения города Евпатории как всероссийской детской здравницы с организацией на территории города образцового детского курорта; разработать государственную программу развития санаторно-курортных учреждений Российской Федерации; разработать комплекс эффективных методов рекламы и продвижения услуг санаторно-курортных учреждений Российской Федерации; направить в адрес правительства Российской Федерации мероприятия, которые необходимо отобразить при разработке комплекса мер по развитию санаторно-курортного комплекса.

Подводя итоги заседания, Александр Иванов поблагодарил за совместную работу и вручил заслуженные награды тем, кто внес личный вклад в работу Координационного совета, в том числе главе города Евпатории Олесе Харитоненко, главе администрации Андрею Филонову и управляющему делами Евпаторийского городского совета Юлии Горцевой.