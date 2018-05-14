Воронеж, 14 мая, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Жители Воронежа вновь жалуются на опасное соседство с аварийными домами, расселенными несколько лет назад в рамках программы реновации. Люди, жившие в этих домах, давно получили новые квартиры, однако старые здания до сих пор не снесены и теперь стали угрозой для соседних кварталов. Особенно острая ситуация — в Левобережном районе, где сноса ожидает около десятка домов, а также сараи и гаражи, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Так выглядели аварийные дома на Ленинградской год назад — в мае 2017 года

О старой проблеме напомнило воронежское отделение «Общероссийского народного фронта». По сообщению пресс-службы ОНФ, поводом стали многочисленные обращения воронежцев — жителей жилых домов, соседствующих с кварталами-«призраками». Общественники уже направили обращение в администрацию Воронежа с просьбой ускорить снос аварийных зданий.

«Дома стоят заброшенными, продолжают разрушаться. Неизвестные лица выбивают окна и двери, разводят в помещениях костры, что уже не раз приводило к пожарам. Среди битого стекла и строительного мусора играют дети. Некоторые расселенные дома облюбовали бездомные собаки, поэтому в темное время суток выходить из дома просто страшно. Наше жилье расположено в непосредственной близости от аварийного, оно относительно новое. Но окружающая обстановка ужасная — как после бомбежки», — цитируют в ОНФ воронежцев.

Так, на улице Ленинградской до сих пор ожидает сноса более десятка аварийных домов, давно уже расселенных.

Марина Каширская ИА REGNUM За год мало что изменилось — многие старые здания всё еще в ожидании сноса

Эти дома, а также бесхозные гаражи, сараи представляют реальную опасность для жителей района — не только тем, что здесь регулярно происходят пожары. Заброшенные дома как магнит притягивают подростков.

«Жаждущие приключений дети играют в заброшенных квартирах и сараях, рискуя упасть в открытые погреба и получить серьезные травмы. Из-за нерасторопности местных властей усилия по созданию для граждан комфортной среды сводятся на нет. Люди вынуждены жить среди руин и ежедневно сталкиваться с опасностью», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ Ольга Углова.

В ОНФ также обратили внимание, что речь идет не только о сносе домов: брошенные коммунальные коммуникации не менее опасны.

«Мы повторно направим в администрацию Воронежа обращение с просьбой ускорить снос аварийных зданий и заброшенных хозяйственных строений. Кроме того, в ближайшее время проинспектируем другие улицы Воронежа, на которых происходило расселение аварийных домов», — сообщили в ОНФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийные дома угрожают спокойствию жителей соседних кварталов

О вопиющей ситуации вокруг сноса жилых домов, расселенных в рамках программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», ИА REGNUM писало не раз. В 2010 году в эту — очень важную для города — программу включили около 500 жилых домов, построенных в послевоенные годы, чтобы прежде всего обеспечить жильем работников предприятий в разбомбленном нацистами городе, но к 2000-м годам давно обветшавших. Программа была рассчитана до 2015 года, основной расчет делался на заинтересованность застройщиков в получении новых площадей в районах города с уже, по сути, готовой инфраструктурой. Но к установленному сроку расселить удалось лишь малую часть из включенных в программу домов, в итоге ее продлили до 2030 года, включив и новые территории.

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В Воронеже 34 аварийных дома стали приютами для бомжей

Еще одной проблемой стал снос тех домов, которые удалось расселить. В 2016 году этот вопрос поднимал ОНФ, о нарушениях сообщала и Контрольно-счетная палата. В 2017 году в заброшенных домах, расположенных в районе улицы Ленинградской, произошло десять пожаров.

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Тогда же, летом 2017 года, в администрации Воронежа обещали ускорить процесс сноса аварийных зданий. К концу года в мэрии отчитались о сносе 55 домов: для сравнения, в предыдущие три года было снесено лишь 34 здания.

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В провале воронежской реновации нашли крайнего

Тогда же в мэрии объявили, что на 2018 год в бюджете Воронежа на работы по сносу аварийных домов запланировано 20 млн рублей — этих денег должно хватить для сноса оставшихся 56 аварийных домов.