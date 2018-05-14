Лондон, 14 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании обнаружили «пропавший» астероид 2010 WC9. Об этом сообщает издание EarthSky.

Buddy_Nath Астероид

По словам учёных, в настоящее время астероид, диаметр которого составляет 60−130 метров, приближается к Земле. Небесное тело приблизится к нашей планете 16 мая в 01:05 мск.

Отмечается, что 2010 WC9 пройдёт от Земли на расстоянии примерно 203 тыс. км, а его скорость составит около 46 тыс. км/ч.

Астрономы подчеркнули, что угрозы столкновения объекта с Землёй нет.

Отметим, что впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен в ноябре 2010 года. Ученые смогли вести за ним наблюдения в течение нескольких дней — до 1 декабря.

Позже объект пропал из поля зрения. И теперь спустя почти восемь лет учёные снова смогли обнаружить астероид.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, астрономы нашли астероид, выброшенный из центра Солнечной системы.

Читайте также: Астрономы нашли астероид, выброшенный из центра Солнечной системы