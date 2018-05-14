Углич, Ярославская область, 14 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Администрация Угличского района Ярославской области назвала отключение за долги газоснабжения 4 котельных профилактическими работами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На основании письма директора АО «Малая комплексная энергетика» Персичкина А.В., остановлены на профилактику котельные пос. Отрадный, пос. ДСУ, Биофабрика. Профилактические работы будут проводиться в течение 2-х недель», — говорится в сообщении на сайте администрации Угличского района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» 10 мая прекратило подачу газа на 4 котельные в жилых районах города Углича и Угличского района. Газовики обвинили АО «Малая комплексная энергетика» в том, что оно потребляло газ с октября 2017 года без договора и не платит за потребленное топливо в полном объеме. Потребитель, напротив, винит во всем газовиков, считая, что те уклоняются от заключения договора, чтобы применять повышающий коэффициент.

Глава Угличского района Анатолий Курицин сказал, что остановка котельных из-за долгов и профилактика не противоречат друг другу. Пока газа все равно нет, предприятие и выполнит все необходимые работы.

«Мы разговаривали с Персичкиным и он сказал, что проведет профилактические работы, чтобы потом котельные больше не отключать. Мы говорим, что не против. Самое главное, чтобы потом люди услуги получали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Угличского муниципального района Анатолий Курицин.

Глава района надеется, что в течение двух недель вопрос будет решен и котельные заработают.