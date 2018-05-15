Москва, 15 мая, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Конфликт в Сирии, что он значит для положения России в современном мире и не станет ли он ловушкой, в которой можно завязнуть на долгие годы, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Жилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Неоднократные сообщения о «полной победе над террористами в Сирии» заставляют, в конце концов, задуматься о том, не превратился ли Ближний Восток в территорию перманентной войны, победить в которой классическим способом просто невозможно. Возникновение тактических альянсов и скоропостижные ссоры между их участниками, провокации со стороны внешних сил, различное понимание того, кто является «террористом», все это факторы, способствующие не просто нагнетанию обстановки, но способные расширить конфликт и за пределы региона.

Это война, в которой символические действия могут иметь эффект, сравнимый с полноценной бомбардировкой. Иран и Турция, консолидировавшие свои усилия с Россией в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не вписывались, судя по недавним событиям, в планы Израиля и США. Противостояние Ирана и Израиля уже достигло по факту прокси-военного градуса. А совместное участие российского и израильского лидеров в праздновании Дня Победы 9 мая заставило многие ближневосточные СМИ разразиться громкими сообщениями о возможной «российской измене». Какова же правильная линия поведения России в создавшейся ситуации?

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