Варшава, 15 мая, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Подписанный Дональдом Трампом закон «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию» взбудоражил Польшу. О чем этот документ и почему на него последовала такая острая реакция, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Prezydent.pl Так президента Трампа встречали в Варшаве в июле 2017 года. А сейчас?

Закон касается имущества умерших, после которых не осталось наследников, в том числе это относится к убитым нацистами евреям. Госдеп сможет оказывать поддержку различным организациям, которые занимаются вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества. По мнению польской общины США, для Польши особенную опасность представляет третий пункт закона, предусматривающий, что поступления от активов должны идти в том числе на поддержку жертв холокоста и информирование о нем, при этом точное число выживших а) неизвестно и б) будет расти, потому что определяющая его формула неточна. А «речь идет о сумме 65 миллиардов долларов, которую требует от Польши еврейская община».

По мнению главы польского МИД Яцека Чапутовича, этот акт ставит евреев в более привилегированную позицию по отношению к неевреям и ссылается на соглашение от 1960 года, предусматривающее взятие Вашингтоном на себя обязательства урегулировать более 5000 исков о возмещении ущерба американским гражданам. Польская Народная Республика в 1948—1971 годах заключила ряд договоренностей с разными странами в отношении имущества жертв Второй мировой войны. Власти США получили от Варшавы порядка $40 млн в виде «полного возмещения американским гражданам убытков, понесенных в ходе национализации и других действий государства». По иронии, ныне правящая польская партия «Право и Справедливость» до сих пор придерживалась концепции, в соответствие с которой ПНР не являлась суверенным государством, а была «оккупирована» Советским Союзом, в силу чего многие, в том числе подписанные ПНР, международные соглашения воспринимались как юридически ничтожные.

Как меняется ситуация теперь? И какое влияние она может оказать на другой процесс — попытки получить репарации с Германии за ущерб, понесенный во Вторую мировую войну?

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