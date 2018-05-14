Дамаск, 14 мая, 2018, 10:28 — ИА Регнум. На фоне выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном и неоднократных нападений Израиля на иранских военных в Сирии велика вероятность начала нового конфликта на Ближнем Востоке, остановить который способна только Россия. Если Москва действительно намерена остановить очередное столкновение, она должна поставить Дамаску давно обещанные зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет политолог и журналист Хаккы Оджал в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Вероятность такого конфликта связана с постоянными попытками Израиля спровоцировать Тегеран на ответные шаги — на полномасштабное наступление на еврейское государство. Так, Тель-Авив за последние несколько месяцев неоднократно наносил удары по территории Сирии, убив несколько десятков иранских военнослужащих. В апреле удар по Сирии нанесли и войска США, Великобритании и Франции.

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В России удар стран Запада вновь поднял вопрос о том, чтобы поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, которые способны отслеживать более ста целей одновременно. О том, чтобы поставить эти комплексы в Сирию, говорилось еще с 2010 года, однако этот шаг так и не был сделан.

Поэтому когда Израиль и другие страны осуществили целую серию нападений на иранские цели в Сирии, ни у президента Сирии Башара Асада, ни у подразделений Корпуса стражей исламской республики не было средств противостоять этой агрессии. Поставь же Москва эти системы ранее, Тель-Авив, скорее всего, поостерегся бы направлять свою авиацию после потери истребителя F-16.

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И необходимость в этих системах для Сирии как нельзя остра: за несколько дней до выхода Трампа из ядерной сделки израильский Кнессет дал право премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху объявлять войну без консультаций с парламентом. Более того, за несколько часов до объявления о выходе американским президентом Дональдом Трампом вооруженные силы и полиция Израиля получили приказ подготовиться к масштабному наступлению с территории Ливана и Сирии.

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Таким образом, если Россия будут по-прежнему затягивать поставки С-300, велика вероятность того, что провоцирование Ирана продолжится и выльется в конфликт, который может стать началом оккупации Израилем Сирии. Такое развитие событий поставит крест на Астанинском процессе, который уже дал возможность людям увидеть свет в конце темного тоннеля сирийской войны. только Россия может остановить эту войну.

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