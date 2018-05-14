Москва, 14 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Юристы мессенджера Telegram, «приговорённого» к незамедлительной блокировке Таганским судом Москвы, оспорили решение служителей Фемиды. Как сообщил в своём Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, жалоба была подана 11 мая 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

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В качестве доводов в жалобе отмечено то, что заявление было рассмотрено судом с нарушением процессуального порядка. Кроме того, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту, а также не обосновал необходимость вводимых в отношении компании ограничений.

Также от действий Роскомнадзора пострадали и другие компании. В настоящее время продолжают оставаться заблокированными операторами связи миллионы IP-адресов, большинство из которых принадлежат международным интернет-компаниям, включая Google, Amazon, Digital Ocean и Microsoft.

«Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram», — отмечает Чиков.

Кроме того, по словам адвоката, десятки предприятий понесли и продолжают нести убытки.

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На этом основании юристы Telegram просят отменить решение Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года и прекратить производство по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, блокировать мессенджер Telegram Росконадзор начал в середине апреля, после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства о незамедлительной блокировке на территории России из-за отказа администрации мессенджера предоставить российским спецслужбам ключи расшифровки переписки пользователей.

В свою очередь мессенджер стал использовать всевозможные системы по обходу блокировок, в том числе подсети таких крупных интернет-компаний, как Google и Amazon. Тогда Роскомнадзор начал работать по площадям и блокировать миллионы IP-адресов этих компаний. Такие блокировки привели к сбоям в работе многих сторонних интернет-сервисов.

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8 мая Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разблокировала шесть подсетей американской корпорации Google, сняв блокировку с 3,7 млн IP-адресов компании. При этом отмечалось, что IP-адреса мессенджера Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются.

До сих пор заблокировать Telegram не удалось.