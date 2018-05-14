США давят на Венесуэлу, РФ проконтролирует ядерные испытания: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- План по уничтожению: Моралес предупредил, что США настроены против Венесуэлы;
- Пригрозить изоляцией: глава MI5 расскажет о «вопиющих нарушениях» России;
- Точность и контроль: интеллектуальная система контроля ядерных испытаний появится в России;
- Настройка налога: Силуанов утверждает, что повышение НДФЛ не планируется;
- Сократить неустойку: суд пересчитал претензии Минспорта по «Самара Арене».
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