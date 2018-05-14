Донецк, 14 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. ВСУ пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) и 22 раза — Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 13 мая, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война

Согласно сообщению, в ДНР украинские военнослужащие обстреляли Горловку, Широкую Балку, Озеряновку, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Верхнеторецкое, Васильевку, Спартак, Докучаевск, Ленинское. Применялись минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие.

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В ходе обстрелов был ранен один мирный житель 1965 года рождения. Также в населенном пункте Широкая Балка ВСУ повредили три дома.

В ЛНР под огонь попали пгт Калиново и Фрунзе, а также село Желобок. Украинские силовики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе с 30 марта объявлено «пасхальное» перемирие, однако украинские войска его не соблюдают, ежедневно обстреливая населенные пункты ДНР и ДНР из тяжелой техники, артиллерии, минометов.