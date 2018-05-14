Нью-Дели, 14 мая, 2018, 10:14 — ИА Регнум. По меньшей мере шестеро леворадикальных боевиков-маоистов было застрелено 13 мая в ходе полицейской спецоперации в штате Орисса на востоке Индии. Об этом сообщает PTI News.

(сс) ccipeggy СМИ

Согласно данным полиции штата, отмечает издание, в числе уничтоженных боевиков были женщины.

«В лесу Судакумпа были убиты четыре маоиста, среди которых были две женщины, ещё двое были застрелены в селении Дудкамал Балангирского округа», — цитирует агентство слова представителя полиции.

Также сообщается об обнаружении схрона, в котором члены ячейки леворадикалов хранили оружие и боеприпасы. В полиции также подчеркнули, что маоисты первыми открыли стрельбу по стражам правопорядка, и были уничтожены ответно-встречным огнём.

Убитые нападавшие были идентифицированы как члены прокитайски ориентированного крыла Коммунистической партии Индии (КПИ). О потерях среди полицейских не сообщается.

Напомним, организация боевиков-маоистов, именующих себя наксалитами, действует в ряде штатов на востоке и юге Индии. Они считают себя защитниками бедных и заявляют, что борются с «помещиками, эксплуатирующими труд крестьян». В основе идеологии наксалитов — коммунистические идеи китайского лидера Мао Цзэдуна.

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