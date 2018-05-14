Владивосток, 14 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отчитался о доходах за 2017 год. Денежные доходы врио составили 16,1 млн рублей. В собственности и пользовании у семьи недвижимость в России и Испании, а также отель в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги. Фрагмент плаката

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В собственности у Андрея Тарасенко имеется квартира площадью 190,3 кв. метра, гараж-бокс площадью 24,4 кв. метра. В пользовании у врио главы Приморья есть также отель с пристройками площадью 510 кв. метров, это, судя по всему, государственная дача во Владивостоке. Господин Тарасенко также владеет Тойота Ленд Крузер 150 Прадо, снегоходом и автоприцепом.

Супруга врио Светлана Тарасенко в 2017 году заработала 6,1 млн рублей. В собственности она имеет два жилых дома в России и Испании площадью 425,1 и 225,4 кв. м соответственно. Имеются у госпожи Тарасенко и земельные участки, также в РФ и Испании, площадью 3000 кв. м и 800 кв. м соответственно. Супруга губернатора располагает также гидроциклом и автоприцепом. Совместно с супругом имеет в пользовании отель с пристройками и квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники и депутаты отчитываются о доходах. Декларации пестрят элитной недвижимостью, дорогими автомобилями, миллионами, иногда миллиардами рублей.

Самым богатым чиновником из дальневосточного блока стал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Его годовой доход составил 377 млн рублей.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка в 2017 году заработал 6,3 млн рублей.

Самым состоятельным губернатором в ДФО традиционно остается глава Сахалинской области Олег Кожемяко — 25,2 млн рублей. На втором месте губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт — 16,5 млн рублей. За ним следует врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко с, как уже было сказано выше, 16,1 млн рублей. Глава Камчатки Виктор Илюхин указал доход в размере 9,4 млн рублей. Глава Якутии Егор Борисов заработал в 2017 году 6,4 млн рублей. Губернатор Колымы Владимир Печеный завершил 2017 год с личным финансовым результатом в 6,3 млн рублей. Губернатор ЕАО Александр Левинталь заработал 4,3 млн рублей, глава Чукотки Роман Копин — 4,1 млн рублей. Самым бедным губернатором в ДФО оказался глава Приамурья Александр Козлов — 2,3 млн рублей.

Примечательно, что зампред Амурской области Сергей Тырцев шокировал земляков умопомрачительным отчетом о доходах, своих и супруги, на 12 страницах. В собственности у семьи чиновника — сотни тысяч квадратных метров земли, десятки квартир, домов и нежилых зданий.

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