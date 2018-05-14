Москва, 15 мая, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Кто и зачем взялся в последние месяцы активно нагнетать угрозы Приднестровью и почему именно сейчас столь велика опасность для этой дружественной России республики, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артеменко.

President.gospmr.org Флаг ПМР

Приднестровье остается желанной целью для властей Молдавии, желающих вернуть контроль посредством внешнего давления. К этому процессу все более активно подключается украинская сторона, помогая молдавской верхушке в экономическом удушении Приднестровья. Теперь на границах между Приднестровьем и Украиной установлен режим такого контроля над экспортом и импортом, который может иметь бедственные последствия для торговли и социальной сферы Приднестровья. Остается в силе и военная угроза со стороны Молдавии.

На создавшуюся ситуацию благосклонно взирает ЕС, занятый «улучшением связей» с молдавской и украинской экономиками. Позиция же России оставляет желать лучшего. Своей ставкой на президента Молдавии Додона Россия вольно или невольно способствует развитию самых негативных сценариев сдачи Приднестровья. А далее, если не принять сейчас срочных мер, население Приднестровья, включая проживающих там 220 000 граждан России, может ожидать только жестокая дискриминация. Как не допустить такого результата?

Читайте статью Кто в России возьмёт на себя ответственность за убийство Приднестровья? и другие публикации Сергея Артёменко о ситуации вокруг ПМР.