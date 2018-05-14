Москва, 14 мая, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал скандал с антисемитскими и нацистскими заявлениями консула Украины в ГамбургеВасилия Марущинца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Да нет на Украине никакого нацизма!», — саркастически написал Пушков.

Он отметил, что в этой стране лишь «иногда приходят люди с флагами со свастикой», а на факельных шествиях «бывает немного нацизма». Да и нацист Степан Бандера теперь «герой республики».

«А вообще это всё — российская пропаганда!» — заключил Пушков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о начавшемся дисциплинарном производстве по факту размещения Марущинцем в соцсетях антисемитских публикаций и публикаций в поддержку нацизма.

Страница дипломата в Facebook пестрела изображениями свастики и нацистскими призывами. Климкин пообещал разобраться во всех деталях.