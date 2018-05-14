Бишкек, 14 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. На 11,6% увеличился приток денежных средств в Киргизию от трудовых мигрантов за первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявили в Национальном банке Киргизии, сообщает 14 мая «24.kg».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно сообщению, мигранты перевели с января по март 2018 года в Киргизию $496 млн, что на $51,6 млн больше аналогичного периода 2017 года. При этом 98% переводов были сделаны из России.

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Отмечается, что отток денежных средств из Киргизии за первый квартал 2018 года составил $105,9 млн. Соответственно, чистый приток денежных средств в республику в январе-марте составил $390 млн.

Напомним, киргизские трудовые мигранты в 2017 году перевели из России рекордную сумму денег: $2,21 млрд. При этом в России трудятся около 640 тыс. граждан Киргизии, что составляет 88% от общего числа киргизских мигрантов.

В России также трудятся жители других стран СНГ. Так, в 2017 году трудовые мигранты Узбекистана перечислили на родину из РФ $3,9 млрд, а жители Таджикистана — $2,54 млрд.