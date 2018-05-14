Москва, 14 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. И.о. главы Минфина Антон Силуанов заявил журналистам, что окончательное решение о совмещении постов первого вице-премьера и министра финансов в правительстве РФ примет президент России Владимир Путин, пока никаких назначений нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов пояснил, что глава правительства Дмитрий Медведев озвучил то, что такое совмещение возможно. Силуанов был выдвинут на пост первого вице-премьера, который в прежнем правительстве занимал Игорь Шувалов.

Этот пост — «большая ответственность, задачу президент поставил, нужно будет отрабатывать», сказал Силуанов. И.о. министра подчеркнул, что основная задача — это обеспечение прорыва в экономике.

Вторая задача, по его словам — проведение ряда решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании и в указе. Исходя из этой «крупной задачи» будет строиться работа Минфина, Минэкономразвития и всех ведомств правительства.

Напомним, в день инаугурации Владимира Путина в качестве президента России 7 мая предложенный им кандидат в премьер-министры Медведев на встрече с депутатами Госдумы назвал предполагаемый им состав будущего правительства.

Кандидатуру Силуанова он предложил на пост первого заместителя председателя правительства. Силуанов возглавляет министерство финансов с декабря 2011 года.