Ярославль, 14 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В Детском парке, расположенном на проспекте Ленина, ведется сбор подписей против закрытия этой территории отдыха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В парке ведется сбор подписей

По состоянию на 14 мая было собрано уже более 200 подписей. Каждый посетитель может оставить свой автограф в поддержку парка прямо у касс аттракционов. Там же размещена информация о том, что парк собираются закрыть в ближайшее время.

Ведется сбор подписей против такого решения и в интернете. Авторы петиции сообщают, что Детский парк на пересечении проспекта Ленина и улицы Войнова собираются закрыть в июне 2018 года. По их информации, планируется провести тендер на коммерческую сдачу данной территории.

«Этот парк является единственной возможностью для совершения прогулок с детьми в районе по проспекту Ленина от Советской улицы до площади К.Маркса. Парк чистый, ухоженный, закрывается на ночь, приятно гулять! Это также зеленая зона, защищающая близлежащие дома от выбросов ЯШЗ. Парк основан более 70 лет назад, не одно поколение выросло здесь! В парке проводятся физкультурные занятия для школьников близлежащих школ, в т.ч. школы 57 и 94. Зимой проложена лыжня. Причина закрытия: парк не окупается аттракционами! Но зато здесь всегда идеальная чистота. Посещаемость высокая, гуляют пенсионеры, мамы с колясками и детьми, отдыхают на лавочках прохожие. Возможно, благосостояние населения не позволяет покупать билеты на аттракционы, которых здесь совсем немного, но это парк не развлечений, а парк отдыха! И главное ли в парке окупаемость?! Какая здесь может быть коммерческая составляющая, если это обязанность государства финансировать такие общественные места», — сообщают авторы петиции.

Сотрудница парка рассказала, что они все обеспокоены поступившей информацией о планах городских властей закрыть парк, хотя каких-то конкретных данных у них нет.

«Возможно, это и не так, но лучше сейчас начать бить тревогу, чтобы потом нас не поставили перед фактом — парк закрывается», — сказала женщина корреспонденту ИА REGNUM.

Мы дозвонились до МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха». Там информацию о возможном закрытии парка категорически опровергли и назвали «слухами».

"Это слухи. Ничего подобного быть просто не может, парк как работал, так и будет работать. Я сам в прошлую пятницу слышал такие разговоры, не понимаю, кому и зачем нужно распространять эти слухи. Говорили даже о том, что на месте парка построят жилые дома. Это полная чушь, так как территория парка не предполагает какого-либо иного использования», — сказал директор МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Андрей Степанов.

Так что остается надеяться, что парку и впрямь ничего не угрожает, и волнения жителей напрасны.