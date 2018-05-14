Улан-Удэ, 14 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Закаменский район Бурятии отказался от проекта китайского инвестора, согласно которому тайгу предполагалось сдать в аренду «МТК-Дженькей» сроком на 49 лет, общественники Улан-Удэ сегодня, 14 мая, провели несанкционированный митинг у здания Хурала. Граждане не исключают, что опасность вырубки лесных угодий республику не миновала. Для восьми организаторов и участников акция закончилась приводом в отделение полиции, сообщает arigus.tv.

Цитата с видео arigus.tv Несанкционированный митинг против вырубки лесов в Бурятии

Митинг начался довольно мирно. В руках участники держали плакаты: «Не трогайте наш лес», «За Байкал, за Родину», «Прекратите варварскую вырубку леса». Успокаивать митингующих вышел сам глава МВД Бурятии Олег Кудинов.

«В рамках закона надо действовать, коллеги. Обстановка в целом непростая. О проблемах, которые в Закаменском районе, глава республики и правительство в курсе. Это всё будет разрешаться в нормальном, законном порядке, уважаемые граждане. Пожалуйста, расходитесь», — сказал толпе Кудинов и даже пообещал никого не задерживать.

Местные СМИ отмечают, что это едва ли не первый случай, когда глава МВД Бурятии попытался лично урегулировать конфликт. Но в итоге дело дошло до драки с полицией. Судя по видео, некий мужчина попытался остановить полицейский автобус, кинувшись под колеса. Во время задержания он попытался сбежать и оказал сопротивление стражам порядка. Всего было задержано восемь участников акции.

Цитата с видео arigus.tv Полиция на несанкционированном митинге против вырубки лесов в Бурятии

Напомним, соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию в Бурятии комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры руководитель республики Алексей Цыденов и гендиректор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо подписали 5 июня 2017 года. Проект предполагает заготовку и глубокую переработку лиственницы, которая «не востребована на внутреннем и внешнем рынках». По информации республиканского правительства, китайские инвесторы готовы были создать 200 рабочих мест, вложив в лесоперерабатывающий комплекс Бурятии 753 млн рублей, а налоговые отчисления при выходе предприятия на полную мощность могли бы составить порядка 80 млн рублей в год.

Активные действия против «вторжения» китайцев в лес жители Закаменского района начали предпринимать в начале мая 2018 года. Генеральный директор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо заявлял, что в случае несогласия населения с условиями ведения проекта компания готова разместить производство в другом районе.