Ярославль, 14 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Ярославле разгорается скандал вокруг результатов благотворительной помощи английского миллиардера Леонида Блаватника ярославской школе № 33, в которой он некогда учился. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичев Крыша школы в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году бизнесмен выделил родной школе 13 млн рублей на ремонт крыши. Как следует из опубликованных в социальных сетях документов, ремонт был закончен в ноябре 2017 года. В частности, шиферное покрытие кровли было заменено на оцинкованную сталь. Однако зимой в школе начались протечки. Представитель благотворителя, председатель совета еврейской религиозной общины «Огни Ицхака» Михаил Володарский обвинил в этом руководство школы.

Это подарок одной из лучших школ России. Но и за подарком нужен уход. Крышу, в частности, нужно зимой очищать от снега, хотя бы иногда. Проветривать подкровельное пространство. Изолировать разводку теплотрассы, проходящей по чердаку. В этот сезон таковые работы не производились. В результате в подкровельной части образовался парник, и конденсат залил верхние этажи школы. Надеюсь, что администрация школы сделает правильные выводы из случившегося и не допустит такого безобразия в следующую зиму», — написал на своей странице в Facebook Михаил Володарский.

Логика Михаила Володарского такова. В отличие от шиферной кровли, на стальной образуется конденсат — влага от испарений. Для защиты от конденсата используется принцип «холодного чердака», когда теплый воздух, насыщенный парами, не попадает под кровлю. Кроме того, нужна система отвода конденсата — обычно это подкровельная пленка.

Володарский полагает, что дело благотворителя — сделать крышу. А вот остальные мероприятия, в том числе защита от конденсата — дело администрации школы. Однако нашлись те, кто обвинил в протечках представителей благотворителя. Депутат Ярославской областной думы, возглавляющий строительную компанию, жестко раскритиковал качество работ.

«Как выпускник школы, как профессиональный инженер-строитель, состоящий в национальном реестре России, как депутат Регионального заксобрания Ярославской области, я Вам ответственно заявляю: Ваши попытки свалить с больной головы на здоровую — не основаны на фактах. Технический отчет о состоянии усилий вашей организации по освоению денежных средств другого уважаемого мною выпускника, ляжет в основу всех административных рычагов, доступных мне, как представителю жителей Региона, замещающего государственную должность Ярославской области. Говоря простым языком, много я в жизни повидал людей, с растущими из очень нестандартного места руками. Но такое вижу впервые. Попытки невнятно переложить вину за вакханалию на директора и учебный персонал школы — преступны и не основаны на принципах морали и ответственности за свои действия и слова», — опубликовал свое мнение на своей странице в Facebook депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

Фомичев опубликовал фотографии крови, из которых следует, что сделана она крайне небрежно.

Роман Фомичев Крыша школы в Ярославле

Роман Фомичев Крыша школы в Ярославле

В социальных сетях развернулась бурная дискуссия на тему того, кто виноват в том, что благое дело не улучшило, а ухудшило ситуацию. В дискуссии Михаил Володарский заявил, что Леонид Блаватник, несмотря ни на что, намерен продолжить помощь родной школе.