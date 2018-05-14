Москва, 14 мая, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В России самым востребованным источником информации остается телевидение. Новости по ТВ узнают 71% граждан. Доверяют новостям по телевидению 43%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

СМИ

Существенно отстают новостные сайты в интернете (41%). На третьем месте с большим отрывом форумы, блоги и социальные сети (20%). Из печатных изданий и по радио новости узнают 14% опрошенных.

Наибольший интерес вызывают сообщения и комментарии на такие темы, как международные отношения (38%), политика в России (35%), боеготовность, манёвры и новые вооружения Вооружённых сил РФ (32%).

Также жителей России интересуют новости о социальных проблемах — здравоохранение, образование и т.п. (31%), информация о семье, детях, доме (30%), о деятельности российских властей (26%) и природные катаклизмы, катастрофы (20%).

Меньше всего российских граждан интересуют новости о путешествиях, жизни за рубежом (11%), о мода, стиле, красоте (7%) и о шоу-бизнесе, жизни знаменитостей (5%.

По мнению 45% опрошенных, СМИ в целом объективно отражают картину событий в стране и мире. 41% граждан считают российские СМИ необъективными.

46% респондентов отметили, что СМИ редко критикуют российские власти. 18% «вообще не встречают новостей о критике руководства страны». 33% заявили, что очень часто встречают критику чиновников.

38% опрощенных всё устраивает в той критической позиции, которую заняли российские СМИ в отношении властей. 36% считают, что позиция СМИ должна быть более критичная.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 29 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошенв 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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