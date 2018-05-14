Вашингтон, 14 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Употребление алкоголя и табака стало причиной большего числа преждевременных смертей и случаев инвалидности, чем употребление других веществ, способных вызывать привыкание. Об этом говорится в исследовании группы международных ученых, опубликованном на портале EurekAlert!

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Ром

Специалисты выяснили, что во всем мире больше всего пьют алкоголь жители Центральной, Восточной и Западной Европы, где на каждого жителя приходится по 11 литров алкоголя в месяц. При этом в этих же регионах отмечается высокий уровень употребления табака.

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Отмечается, что алкоголь и табак способствовали потере более 250 млн лет здоровой жизни среди всего населения Земли. Кроме того, более 15% взрослого населения во всем мире являются курильщиками.

Так, показатель DALY, который учитывает годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти или инвалидности, для выпивающих составляет 85 млн, а для курильщиков — 170,9 млн. Наркотики способствовали потере 28 млн лет жизни.

При этом общая смертность от курения составляет 110 на 100 тыс. человек, от алкоголя — 33 на 100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что российские граждане стали меньше пить и курить.

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