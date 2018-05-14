«Зенит» спросил болельщиков, кто должен стать новым главным тренером
Санкт-Петербург, 14 мая, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» устроил опрос среди болельщиков, кто должен возглавить команду в сезоне 2018/19 после ухода Роберто Манчини. Опрос размещён на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
В качестве вариантов предложено пять кандидатур — Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтёр»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).
Ранее эти кандидатуры были озвучены миллионным болельщиком клуба нынешнего сезона Иваном Заманковым.
Напомним, 13 мая перед матчем со «СКА-Хабаровск» было объявлено, что главный тренер команды Роберто Манчини покидает клуб по соглашению сторон.
В сезоне 2017/18 «Зенит» занял пятое место в чемпионате России, набрав 53 очка в 30 матчах.
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