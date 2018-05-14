Санкт-Петербург, 14 мая, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» устроил опрос среди болельщиков, кто должен возглавить команду в сезоне 2018/19 после ухода Роберто Манчини. Опрос размещён на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В качестве вариантов предложено пять кандидатур — Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтёр»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

Ранее эти кандидатуры были озвучены миллионным болельщиком клуба нынешнего сезона Иваном Заманковым.

Напомним, 13 мая перед матчем со «СКА-Хабаровск» было объявлено, что главный тренер команды Роберто Манчини покидает клуб по соглашению сторон.

В сезоне 2017/18 «Зенит» занял пятое место в чемпионате России, набрав 53 очка в 30 матчах.

Читайте также: Манчини опроверг слухи об уходе из «Зенита»