Москва, 14 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. И.о. министра энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Александр Новак

По данным источников издания в правительстве и министерстве, Новака переназначат уже на этой неделе. Пока неясно, останется ли структура Минэнерго прежней и кто из заместителей Новака покинет (если покинет) свой пост.

Новак возглавил Минэнерго РФ шесть лет назад. Собеседники издания отмечают, что Новак на своем посту сумел избежать серьезных конфликтов как с руководителями крупных госкомпаний, так и с другими министрами.

У и.о. министра уже запланированы деловые встречи 24−26 мая в рамках Петербургского экономического форума. По данным РБК, министр предварительно договорился о встрече на ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фаллихом.

Отмечается, что рассматривалось повышение Новака до вице-премьера по энергетике и ТЭК благодаря выполнению договоренностей по сокращению добычи нефти со странами ОПЕК.

На пост вице-премьера по энергетике в итоге был предложен Дмитрий Козак, который ранее курировал в правительстве межбюджетные отношения, инфраструктуру в регионах и ЖКХ.