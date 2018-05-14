Пермь, 14 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В Перми от перевозчиков потребовали качественного сервиса при осуществлении перевозок пассажиров, а перевозчики в свою очередь — повышения тарифов за проезд. Частники сделали акцент на том, что тарифы не поднимались несколько лет, тогда как растут цены на топливо и запчасти, сообщают местные СМИ.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Депутат гордумы Перми Арсен Болквадзе со своей стороны подчеркнул, что при рассмотрении тарифов депутатский корпус опирается не только на экономические, но и социально-экономические показатели, сообщает 59.ru.

«Знаю, что топливо подорожало, есть рост по запчастям и всему остальному. В тоже время мы все понимаем, что и зарплаты не так быстро растут. Мы ограничили количество бесплатных поездок — это тоже мера поддержки, когда у вас безлимитно перестали кататься льготники. Но на сегодня вопрос о повышении тарифа администрацией не поднимался. Скорее всего, к концу года будет подготовлен экономически обоснованный тариф, и рано или поздно мы к его обсуждению придем», — сказал Болквадзе.

Стоит отметить, что встреча чиновников, перевозчиков и представителей контролирующих органов, на которой обсуждалась тарифы ситуация с пассажирскими перевозками стала первой при новом главе департамента дорог и транспорта Перми Романе Залесинским. Добавим, что он назначен на эту должность с 24 апреля 2018 года. Перевозчиков волновало, как при новом руководителе будет работать рынок объемом в шесть миллиардов рублей.

От перевозчиков ждут комфортного обслуживания, а также возможности безналичного расчета: проездные, банковские карты, карты, школьника. А предприниматели, работающие в сфере пассажирских перевозок, в свою очередь ждут ответного шага — утверждения новых тарифов, выше текущих.

Перевозчик Константин Камбур предложил установить тариф в размере 25−26 рублей за поездку вместо нынешних 20, сообщает «Ura.ru». Вопрос новых тарифов может быть рассмотрен в гордуме в конце 2018 года.

Пока же чиновники мэрии нацелены на проведение реформы. Её результатом должно стать то, что перевозчики будут получать деньги на за каждого перевезенного пассажира, а за пройденные километры с учетом коэффициента качества, связанным, например, с соблюдением расписания, а также состоянием автобуса. При этом пассажир будет передавать деньги в бюджет города, а город будет расплачиваться с перевозчиком.

В соцсетях пользователи активно обсуждают тему потенциального роста тарифов в автобусах. Кто-то в штыки воспринял предложение перевозчиков о повышении в 20% и опубликовал гневные комментарии. Ряд пользователей считает, что увеличение тарифа возможно при повышении качества оказываемых услуг при перевозке пассажиров. Причем частники сначала должны повысить это качество, а затем уже вести разговор о росте тарифов.