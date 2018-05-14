Москва, 14 мая, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Пилоты двух истребителей F-22A Военно-воздушных сил (ВВС) США, сопровождавшие российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана, вели себя корректно. Об этом сообщили «Красной звезде» командир группы Ту-95МС командир эскадрильи подполковник Александр М. и его заместитель, командир экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майор Александр Ю.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

По их словам, пилоты F-22 никаких «агрессивных намерений» не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие.

Российские пилоты добавили, что представители Военно-воздушных сил США, вероятно, учитывали соблюдение Международных норм российскими экипажами, не нарушавших воздушных границ иностранных государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны Российской Федерации обнародовало данные о том, что дальние противолодочные самолеты Ту-142 и самолеты Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

Экипажи российских воздушных судов отработали дозаправку топливом в воздухе, в полёте их сопровождали экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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